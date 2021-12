Das Jahr 2021 war in der Region Stuttgart ein Jahr der Wetterextreme

Das Jahrhundert-Hochwasser im Raum Esslingen, die abgedeckte Oper in Stuttgart und auch Ausreißer bei der Temperatur - 2021 war ein Jahr der Wetterextreme in der Region Stuttgart.

SWR: Blicken wir auf das Wetter in Stuttgart und die Landkreise im Umkreis. Wie war das Jahr 2021 im Rückblick? Was bleibt in Erinnerung?

Michael Kost, SWR Wetterreporter: Im Prinzip war ja das ganze Jahr außergewöhnlich. Zum Beispiel dieser Schaukelsommer. Es gab keine konstante, beständige Wetterlage - weder das berühmte Azorenhoch, was uns über einen längeren Zeitraum schönes Wetter besorgt, noch so typische Landregentage, wo es einfach mal drei oder vier Tage konstant gemäßigt regnet. Das war 2021 absolut Fehlanzeige.

Sprechen wir über die einzelnen Wetter-Ereignisse im Jahr 2021. Da gehören sicherlich die Überschwemmungen im Kreis Esslingen im Juni dazu.

Der Juni ist der Monat, der als Unwetter-Monat des Jahres 2021 in die Statistiken einfließt - besonders die zweite Monatshälfte. Im Raum Esslingen und Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) gab es ein 100-jähriges Hochwasser in Folge von starken Niederschlägen. Da hat es teilweise innerhalb von 24 Stunden 96 Liter auf den Quadratmeter geregnet. Wohngebiete, Straßenzüge und Felder wurden großflächig überschwemmt. Aber auch Hagel hat dafür gesorgt, dass zum Beispiel Gärtnereien an den Rand ihrer Existenz gekommen sind.

Michael Kost ist Wetterreporter bei der Landesschau. Das Jahr 2021 war für ihn ein Jahr der Wetterextreme. SWR

Unwetter Ende Juni in Stuttgart: Operndach wurde teils abgedeckt

In Stuttgart bleiben uns der 28. und 29. Juni in Erinnerung, als eine sogenannte Superzelle mit 90 Kilometern pro Stunde durch den Talkessel gezogen ist. Es waren eigentlich zwei Superzellen, die 60 Liter auf den Quadratmeter Regen gebracht und dafür gesorgt haben, dass die Stuttgarter Staatsoper evakuiert werden musste. Da hat es ganze Teile des Daches abgedeckt.

Welche Bilanz kann man bei der Regenmenge insgesamt, aber auch bei der Temperatur ziehen?

Der Juni war, was den Regen angeht, extrem. Wir hatten praktisch das Doppelte vom langjährigen Durchschnitt an Niederschlägen. 156 Liter hat es im Juni im mittleren Neckarraum geregnet, im Vergleich dazu im April nur 35 Liter. Das ist das Fünffache. Die Temperatur war im Durchschnitt über 2,2 Grad wärmer als das langjährige Mittel. Hohe Luftfeuchtigkeit und deutlich spürbare Hitze sorgen dann für diesen Dampfkessel-Effekt. Im Juni hatten wir Höchsttemperaturen von fast 34 Grad in Stuttgart.

Schnee im Januar und zweistellige Minusgrade im Februar

Im Februar war es dagegen besonders kalt. Am 12. Februar fiel die Temperatur auf minus 11,2 Grad. Das heißt, wir hatten 2021 auch Extreme, was den Winter und was Kälte angeht. Im Januar hat es länger geschneit, am 17. Januar war alles komplett verschneit.

Wie geht es 2022 weiter?

Erstmal bleibt es so mild. Von Schnee und Winter ist auch in den nächsten Tagen nichts in Sicht. Definitiv mehr als fünf, sechs Tage im Voraus wäre Spekulation. Aber man kann jetzt schon sagen: Es bleibt im Prinzip mild, auch wenn die Temperaturen nicht so extrem mild bleiben werden. Aber Schnee und Schneeregen - Fehlanzeige. Wir starten grün und relativ warm in das neue Jahr 2022.