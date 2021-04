per Mail teilen

Werner Trefz SWR Alexander Kluge

Werner Trefz

Hörfunk, Fernsehen oder multimedial?

Schon ganz gern Fernsehmensch, seit über 25 Jahren. Radio macht aber auch Spaß – im Vergleich zu meiner aktiven Radiozeit (bis vor 25 Jahren) hat sich halt die Technik ein bisschen verändert. Und das bedeutet halt ab und zu: „äh, wie geht das, kann mir jemand helfen?“

Neigschmeckt oder aus dem Ländle?

Gottes schönste Gabe ist und bleibt der Schwabe. Aber wir Schwaben sind ja tolerant: die anderen sind auch okay…

Kaffee oder Tee?

ICH mag Kaffee sehr gern – mein Magen aber leider nicht (mehr). Deshalb eher Teetrinker. Und halt ab und zu mal einen Genießerkaffee (z.B. Eiskaffee…).

Buch oder CD?

Ganz klar, das Buch. Meine Frau weigert sich mittlerweile schon, mit mir an einem Buchladen vorbeizulaufen, weil ich da (fast) immer etwas mitnehme. Und uns daheim so langsam der Platz ausgeht.

Sprint oder Marathon?

Im Alltag zwangsläufig der Sprint: wenn mal wieder meine S-Bahn Verspätung hat und ich auf den Anschlussbus rennen muss.

Berge oder Meer?

Das Meer – wobei ein See in den Bergen oder eine schöne Flusslandschaft auch okay sind. Hauptsache Wasser.

Vesper oder 5-Gänge-Menü?

Das kommt auf die Situation an. Gegessen habe ich schon immer gern.

Glas halbvoll oder halbleer?

Halbvoll – halbleer klingt immer so deprimierend.