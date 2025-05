Es sollte eine gemütliche Geburtstagsparty in einem Gartenhaus in Wernau werden. Am Ende brennt das Haus ab und zwei Jugendliche sind verletzt. Die Polizei vermutet fahrlässige Brandstiftung.

Bei einem Brand in einem Gartenhaus auf einem Grundstück bei Wernau (Kreis Esslingen) sind am Samstagabend zwei Jugendliche verletzt worden, wie die Polizei mitteilt. Es werde nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen einen 18-Jährigen ermittelt. Wernau: Entzündete eine Zigarette einen Benzinkanister? Ersten Ermittlungen zufolge kam es wohl zu dem Brand durch eine entzündete Zigarette, durch die im Untergeschoss des Gartenhauses ein Benzinkanister in Brand geriet. Dabei verletzte sich der 18-jährige Verursacher leicht an der Hand, ein weiterer 18-Jähriger schwer im Gesicht. Ein 17-Jähriger, der sich den Angaben nach ebenfalls in dem Raum befunden hatte, wurde nicht verletzt. Anschließend sei das Feuer auf das gesamte Gebäude übergegangen, so die Polizei. Die drei Jugendlichen sowie 32 weitere Gäste konnten das Gartenhaus eigenständig verlassen. Die beiden Verletzten wurden vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Feuerwehr Wernau verhindert Ausbreiten des Feuers Die übrigen 32 Gäste seien vorsorglich vom Rettungsdienst betreut und untersucht worden - sie trugen aber den Informationen nach keine Verletzungen davon. Die Feuerwehr Wernau war mit zahlreichen Kräften vor Ort und konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Der Rettungsdienst war insgesamt mit sieben Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort. Am Gebäude entstand ein Schaden von circa 15.000 Euro. Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck hat die Ermittlungen übernommen.