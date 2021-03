Bezahlbaren Wohnraum zu finden - das wird in der Region Stuttgart immer schwieriger. Denn vor allem in den Städten wird es immer enger auf dem Wohnungsmarkt und die Preise steigen und steigen. Deshalb transportieren Umzugsunternehmen immer öfter Möbel ihrer Kunden nicht von der alten in eine neue Wohnung, sondern in Lagerräume.