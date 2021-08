Seit eineinhalb Jahren planen die Stuttgarter Nadine Hammele und Tony Schulz ihre Hochzeit. Die passenden Räume hatten sie auch schon gefunden. Jetzt hat die Location abgesagt - trotz Vertrag.

Das Hochzeitsfoto ist schon fertig: Am 3. September wollen Nadine Hammele und Tony Schulz heiraten. Nach einer Absage suchen sie allerdings noch eine geeignete Location für die Feier. Privat

Sie hatten alles so schön vorbereitet: Am 3. September wollen Nadine Hammele und Tony Schulz aus Stuttgart ihre Hochzeit feiern. Sie träumten von einer Traumhochzeit, wollten ganz romantisch am See heiraten - im Landgut Halsberg in Jagsthausen (Kreis Heilbronn). Doch dann der Schock: Gottfried Freiherr von Berlichingen, dem das Landgut gehört, sagte ab.

Streit mit dem Hotel: Wer hat storniert?

Er sei "einfach nur fassungslos" gewesen, berichtet Bräutigam Tony Schulz. "Und geschockt" ergänzt Braut Nadine Hammele. "Vor allem, dass behauptet wird, wir wollten stornieren, obwohl es ja der Traum ist, auf den wir seit anderthalbJahren hinfiebern." Auf SWR-Anfrage streitet das Landgut Halsberg eine Doppelbuchung ab. Das Stuttgarter Paar selbst habe stornieren wollen.

Die Hochzeit verschieben? Das können die beiden nicht so kurzfristig. Geeignete Räumlichkeiten sind nicht einfach zu finden. Und: Nicht nur die Location hatte das Stuttgarter Paar gebucht, auch Foto- und Videografen, einen DJ, eine Visagistin und den Trauredner. Kosten, auf denen sie möglicherweise sitzenblieben. "Das wäre der worst case (deutsch: schlimmste Fall)", sagte eine Freundin der beiden.

Nadine Hammele und Tony Schulz hoffen nun, dass sie bis zum 3. September doch noch eine Lösung oder besser gesagt: geeignete Räumlichkeiten finden.