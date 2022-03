Kriminalstatistik: Weniger Straftaten

Die Zahl der Straftaten in Stuttgart ist auch im vergangenen Jahr weiter gesunken. Es sei der niedrigste Stand seit fast 40 Jahren, teilte Polizeipräsident Frank Lutz heute bei der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik in Stuttgart mit. Grund für den Rückgang sei auch die Corona-Pandemie. Da Frühlingsfest und Volksfest ausgefallen seien, habe es weniger Nötigungen oder Körperverletzungen gegeben. Weil viele Menschen pandemiebedingt von zuhause gearbeitet hätten, sei auch weniger eingebrochen worden. Mit einem Plus von fast 22% sind Sexualdelikte aber deutlich gestiegen. Im Bundesvergleich belegt Stuttgart laut Statistik den viertniedrigsten Platz in der Kriminalitätsrate.