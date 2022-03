Nach der sogenannten "Krawallnacht" in Stuttgart haben die Polizei-Maßnahmen in der Innenstadt offenbar Wirkung gezeigt. Im Jahr 2021 gab es in der Innenstadt 17,8 Prozent weniger Straftaten im öffentlichen Raum als noch im Vorjahr, teilte das Innenministerium mit. Diesen positiven Trend wolle man nun weiter verstetigen, so Innenminister Thomas Strobl (CDU). Weitere Maßnahmen zur Sicherheit sollen unter anderem ein möglichst schnell zu eröffnendes Haus des Jugendrechts in der Innenstadt sein und ein weiterer Ausbau der Videoüberwachung im Bereich des Schlossplatzes, hieß es. Das Land eröffnet Stuttgart außerdem die Möglichkeit von Waffenverbotszonen.