per Mail teilen

In der Region Stuttgart sind von Montag auf Dienstag mehr als 2.100 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das sind deutlich mehr als in den Vortagen. Gleichzeitig gehen die Inzidenzwerte zurück. Auch in Stuttgart sank der Wert knapp unter 500. Innerhalb eines Tages starben sieben Menschen im Zusammenhang mit dem Virus.