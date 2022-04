Weniger Corona-Neuinfektionen bei gleichbleibenden Inzidenzen

per Mail teilen

Die Zahl der gemeldeten neuen Corona-Fälle in der Region Stuttgart ist deutlich rückläufig - die Sieben-Tage-Inzidenzwerte dagegen bleiben nahezu unverändert. Das Landesgesundheitsamt in Stuttgart registrierte von Mittwoch auf Donnerstag knapp 4.700 Neuinfektionen. Am Tag zuvor waren es noch knapp 6.600. Mehr als 1.000 neue Corona-Fälle wurden dabei jeweils aus den Kreisen Ludwigsburg und Rems-Murr gemeldet. Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz hat weiterhin der Kreis Göppingen mit 496, der Kreis Böblingen verzeichnet den höchsten Inzidenzwert mit über 800. Innerhalb eines Tages starben weitere fünf Menschen im Zusammenhang mit dem Virus.