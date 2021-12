Auswirkungen des Fahrverbots: Weniger Dieselautos in Stuttgart

Die Drohung mit Fahrverboten und die Fahrverbote selbst haben sich in Stuttgart in den letzten drei Jahren auf den Dieselbestand ausgewirkt. Es gibt weniger Diesel in der Stadt, dafür aber die modernste Flotte in der Region. Laut Kfz-Innung sind in der Region noch rund 430.000 Dieselautos im Bestand. 2018 waren es über 500.000. Die Furcht vor Fahrverboten könnte Autobesitzer dazu getrieben haben, alte Diesel abzustoßen. Heute dürfte Stuttgart eine der modernsten Dieselflotten in Deutschland haben, heißt es in einer Mitteilung der Kfz-Innung Region Stuttgart vom Donnerstag. Insgesamt sei die Zahl der Autos in der Region seit Inkrafttreten der Fahrverbote allerdings um rund 35.000 auf 1,67 Millionen gestiegen.