Schlecht besuchte Konzerte – Probleme nach Corona

Offiziell ist bei Konzerten alles wieder erlaubt. Trotzdem werden weniger Karten verkauft, als vor der Pandemie, so mehrere Agenturen in Stuttgart. Pech für unbekannte Künstler.

Für Konzerte gibt es keine Beschränkungen mehr. Trotzdem werden viel weniger Tickets für Veranstaltungen verkauft als vor Corona. Das macht Kulturveranstaltern in der Region Stuttgart große Sorgen. Sie versuchen, die Leute wieder in Konzerte, Vorstellungen oder Lesungen zu locken.

Kulturveranstalter: Flaute gefährdet die Vielfalt

Das soziokulturelle Zentrum Merlin in Stuttgart wird von einem Verein betrieben. Hier finden Lesungen, Filmvorführungen und Konzerte statt. In den Saal passen zwischen 100 und 200 Menschen. Hier ist deutlich zu spüren, dass weniger los ist als vor Corona, sagt Arne Hübner, der für das Programm zuständig ist. In Einzelfällen musste er sogar schon Konzerte absagen, weil zu wenige Tickets verkauft wurden. Mögliche Gründe: die Leute hätten weniger Geld, manche noch Angst vor Corona, andere hätten sich an die Gemütlichkeit zu Hause gewöhnt. Das sei vor allem für Künstler schwierig, die noch keinen großen Namen hätten.

"Es ist nicht wie vor Corona, das Publikum bleibt leider aus."

Auch im soziokulturellen Zentrum Merlin in Stuttgart-West kämpfen die Veranstalter mit gesunkenen Besucherzahlen. SWR

"Am Ende machen dann die das Rennen, die schon bekannt sind, die schon einen Namen haben und das führt dazu, dass alles ein bisschen mainstreamiger wird."

Das Kulturzentrum wolle eigentlich die große Vielfalt auch bei regionalen Künstlerinnen und Künstlern abbilden, das sei schwieriger geworden.

Arne Hübner ist im Kulturzentrum Merlin fürs Programm zuständig. SWR

Nur große Namen locken das Publikum

Das Publikum komme kaum noch zu Ensembles und Orchestern die es nicht kenne, berichtet auch Michaela Russ von der Südwestdeutschen Konzertdirektion Stuttgart, kurz SKS Russ. Sie ist spezialisiert auf klassische Konzerte und fasst zusammen: Weltbekannte Größen, wie etwa der Pianist Lang Lang würden immer noch alle Säle füllen. Aber bei kleineren Ensembles bliebe manchmal der halbe Saal in der Stuttgarter Liederhalle leer. Das mache es für sie als Veranstalterin schwierig, denn die Kosten seien gestiegen.

"Werbung, Hotelübernachtungen, Transporte – alles ist wesentlich teurer geworden."

Michaela Russ organisiert klassische Konzerte. SWR

Dass die Ticketverkäufe zurück gegangen sind, ergab auch eine Umfrage des SWR Ende 2022. Demnach seien vor allem kleinere Veranstaltungshäuser mit bis zu 1.000 Plätzen von dem Rückgang betroffen. Als Grund nannten mehrere Programmmacher die gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten.

Aufgeben wollen die Agenturen und Veranstalter aber nicht. Sie probieren weiter, die Gäste wieder in ihre Konzerte zu locken, auch um eine vielfältige Szene in Stuttgart und Baden-Württemberg zu erhalten.