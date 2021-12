Kaum Weihnachtsshopping: Stuttgarter Händler in der Innenstadt sind frustriert

Auf der Stuttgarter Königstraße und in der Innenstadt ist derzeit wenig los: Kunden bleiben aus und die meisten Händler sind frustriert. Manche schließen ihren Laden sogar ganz.

Die Stuttgarter Königstraße ist auch in der Vorweihnachtszeit ziemlich leer. Viele Kunden erledigen die Geschenk-Einkäufe online. SWR

Durch die Stuttgarter Markthalle tröpfeln an diesem Mittwoch einzelne Kunden. "Es ist deutlich ruhiger als sonst um diese Zeit", sagt der Obsthändler von Feinkost Cengiz, an dessen Stand sich Obst und Gemüse türmen. Normalerweise, so sagt er, wäre jetzt draußen vor der Halle der Weihnachtsmarkt. Dann wären viel mehr Leute in der City unterwegs. Er hofft nun auf die Woche vor Heiligabend, denn im vergangenen Jahr habe das Geschäft da durch den Lockdown so richtig zugelegt. Essen gehen war damals nicht möglich, deshalb wollten die Leute "was Schönes auf den Tisch haben - und da bietet sich die Markthalle an. Da konnten wir uns fast nicht retten vor Arbeit", so der Feinkosthändler.

Süßes Gebäck kann trösten

Zwei Stände weiter, bei Gmeiner Confiserie, ist ebenfalls spürbar, dass in diesem Jahr weniger Menschen unterwegs sind: Corona mache auch ihnen zu schaffen, beklagt eine Verkäuferin, aber sie seien trotzdem zufrieden:

"Die Leute sind mehr zuhause und haben Gelüste."

Süßes Gebäck verkaufe sich daher auch jetzt gut, "Süßes zum Trösten" sozusagen.

Im August waren auf der Königstraße noch deutlich mehr Menschen unterwegs - und das lag wohl nicht nur am Wetter. dpa Bildfunk Picture Alliance

Vielen Stuttgarter Cafés fehlen die Bummler

Anders als bei Gmeiner Confiserie sieht die Situation dagegen in "Harry's Kaffeerösterei" aus: Hier fehlen dieses Jahr nicht nur Passanten, die sich beim Einkaufsbummel zwischendurch einen Cappuccino gönnen. Teamleiterin Samantha Mafham vermisst auch diejenigen, die sonst in den umliegenden Büros arbeiten und in der Mittagspause kommen, um dort ihren Espresso zu trinken. Die seien jetzt alle im Homeoffice. "Bei Produkten zum Mitnehmen geht noch ein bisschen was, aber wenn die Frequenz nicht da ist, sinkt einfach der Umsatz."

Neben Corona macht auch das Onlinegeschäft vielen Stuttgarter Läden Probleme

Auf Stuttgarts Haupt-Shoppingmeile Königsstraße ist für einen Tag in der Vorweihnachtszeit unglaublich wenig los: Kaum Leute unterwegs und die wenigen tragen kaum Tüten in der Hand. Fällt bei ihnen dieses Jahr Weihnachten aus - oder wie besorgen sie sich ihre Geschenke? "Halb Internet, halb Stuttgart", erklärt eine Frau im Vorbeigehen auf Nachfrage - und dass es ganz schön mühsam sei, immer den Impfnachweis und den Ausweis aus der Tasche zu fummeln.

Auch wenn sie diese Maßnahmen verstehe, habe sich ihr Einkaufverhalten geändert, erklärt die Frau: "Onlineshopping ist viel mehr geworden", sagt sie ein bisschen schuldbewusst, und kündigt an, das nach Corona wieder zu ändern. Eine andere Frau sagt, sie kaufe schon immer fast nur online. In die Geschäfte gehe sie nur, wenn sie viel Zeit habe. "Ich gehe in die Läden, weil ich es mehr mag, die Sachen zu sehen", sagt dagegen eine andere. Es sei gerade zwar aufwändiger, aber das nehme sie in Kauf.

Weil sich das Kaufverhalten so unterscheidet, setzt die Parfümerie Basler Beauty auf beides: den Verkauf im Geschäft und online. "Viele Kunden wollen dieses Persönliche, die Beratung", erklärt Celine Abt. Doch auch bei ihr im Geschäft komme aktuell weniger Laufkundschaft vorbei als sonst.

Spielwaren Kurtz in der Stuttgarter Innenstadt gibt auf

Im kleinen Spielwarenladen 1000Schön erwartet Geschäftsführer Horst Bansemer in diesem Dezember einen Umsatzrückgang von bis zu 20 Prozent. Dafür seien jedoch im November mehr Kunden als sonst gekommen, berichtet er: "Wir vermuten, weil die Kunden Angst hatten, dass die Geschäfte womöglich wieder schließen."

Nur rund 400 Meter entfernt schließt der bisherige Mitbewerber von 1000Schön, der Traditionsladen Spielwaren Kurtz, tatsächlich - und das wohl für immer. "Wir mussten nun bereits das zweite Jahr infolge ohne das wichtige Weihnachtsgeschäft auskommen. In einer Branche, die fast 50 Prozent des Jahresumsatzes in den sechs Wochen vor Weihnachten macht, ist dies eine echte Belastungsprobe", teilt das Unternehmen dem SWR mit.

Auch die lange Lockdown-Phase zwischen Dezember 2020 und Mitte Mai 2021 habe zu einem drastischen Umsatzeinbruch geführt, so das Unternehmen, das auch noch einen Standort in Leonberg (Landkreis Böblingen) hat. Die Stuttgarter Filiale, die zum Jahresende schließt, habe auch dadurch an Attraktivität verloren, dass beispielsweise durch den abgesagten Stuttgarter Weihnachtsmarkt der "Eventcharakter" in der Gegend verloren gegangen sei.