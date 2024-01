Der Fall hatte vergangenen Sommer für Aufsehen gesorgt: Ein Jugendlicher wurde bei einer Schlägerei schwer verletzt. Nun stehen sechs junge Leute vor Gericht.

Nach einer Auseinandersetzung auf einem Bolzplatz in Wendlingen am Neckar (Kreis Esslingen) vergangenen Juli müssen sich sechs Jugendliche vor Gericht verantworten. Gegen sie beginnt heute ein Prozess vor dem Stuttgarter Landgericht, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Die mutmaßlichen Täter waren damals zwischen 14 und 16 Jahren alt. Ihnen wird unter anderem versuchter Totschlag vorgeworfen.

Tritte gegen den Kopf

Fünf von ihnen sollen direkt beteiligt gewesen sein, dem sechsten wird Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung vorgeworfen. Das sagte ein Sprecher des Landgerichts Stuttgart der Nachrichtenagentur dpa.

Die Jugendlichen sollen das Opfer, damals 15 Jahre alt, auf dem Bolzplatz am Schäferhauser See in Wendlingen mit ihren Fäusten geschlagen haben. Außerdem sollen sie ihm gegen den Kopf getreten haben, als der Junge schon am Boden lag. Er wurde dabei schwer verletzt und musste operiert werden.