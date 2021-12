Abrupte Wende im Prozess um Stuttgarter Cum-Ex-Whistleblower

Der Stuttgarter Wirtschaftsanwalt Eckart Seith steht in der Schweiz wegen Wirtschaftsspionage vor Gericht. Am Mittwoch nahm der Prozess um den Cum-Ex-Whistleblower eine Wende.

"Wirtschaftlicher Nachrichtendienst" - So nennt die Gesetzgebung der Schweiz die Wirtschaftsspionage. Der Stuttgarter Anwalt Eckart Seith muss sich in diesen Tagen vor dem Oberlandesgericht Zürich gegen diesen Vorwurf verantworten.

Seith legte bankinterne Dokumente vor

Die Anklage stand im Zusammenhang mit einem der größten

Steuerskandale der Nachkriegszeit. Dabei geht es um betrügerische Cum-Ex-Geschäfte, bei denen Anlagefonds sich nur einmal gezahlte Steuern mehrfach erstatten ließen.



Seith hatte in Ulm für einen deutschen Kunden der Schweizer Bank J. Safra Sarasin, der durch von der Bank vermittelte Cum-Ex-Geschäfte viel Geld verlor, Schadensersatz erstritten. Bei dem Kunden handelte es sich um den Drogerieunternehmer Müller aus Ulm. Seith legte im Prozess bankinterne Dokumente vor, die in Deutschland umfangreiche Cum-Ex-Ermittlungen auslösten. Die Schweizer Staatsanwaltschaft sah in der Aushändigung der Dokumente aber Wirtschaftsspionage und hatte ihrerseits Seith und zwei ehemalige Mitarbeiter der Bank angeklagt.

Im Jahr 2019 erfolgte zunächst ein Freispruch

Seith war in einem ersten Verfahren 2019 vom Vorwurf der

Wirtschaftsspionage freigesprochen worden. Es blieb aber ein Schuldspruch wegen Vergehen gegen das Bankengesetz. Die

beiden Bankmitarbeiter wurden ebenfalls schuldig gesprochen. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Angeklagte waren in Berufung gegangen. Vor dem Obergericht Zürich wird der Fall nun in zweiter Instanz wieder aufgerollt. Am Mittwoch (8.12.) kam es nun zu einem Paukenschlag im Prozess um den Stuttgarter.

Richter erklärt einen der Staatsanwälte für befangen

Richter Rolf Naef des Obergerichts erklärte einen früher mit dem Fall befassten Staatsanwalt aus Zürich für befangen. Seine Ermittlungsergebnisse seien damit nicht verwendbar. Wie es mit dem Berufungsprozess gegen Seith und die zwei mitangeklagten Bankmitarbeiter weitergeht, will der Richter am Nachmittag bekanntgeben.

Seith wird von vielen als Skandal-Aufdecker gefeiert

Im Jahr 2013 wurde Seith mit einer Schadensersatzklage für den Drogerie-Milliardär Erwin Müller gegen die Schweizer Bank Sarasin beauftragt. Für dieses Verfahren sammelte er Beweise, stieß auf interne Bankinformationen und verdächtige Dokumente, die Aufschluss über sogenannte Cum-Ex-Steuerdeals gaben. Mit dieser Art des Steuerbetrugs haben Banken nicht nur den deutschen Staat um mehrere Milliarden Euro gebracht. Vor seiner Abreise in die Schweiz sagte Seith: "Ich fahre mit einem Kloß im Magen nach Zürich, denn die Staatsanwaltschaft arbeitet seit Jahren daran, mich hinter Gitter zu bringen."