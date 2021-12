Weltweihnachtscircus in Stuttgart kurz vor dem Start abgesagt

per Mail teilen

Das Zelt steht, die Proben laufen und tausende Karten waren schon verkauft: Dennoch wurde nun der Weltweihnachtscircus in Stuttgart abgesagt. Bei der Verkündung flossen Tränen.

Die Entscheidung kam am Freitagnachmittag: In Baden-Württemberg sind bei Veranstaltungen maximal 750 Personen erlaubt. Die Verantwortlichen des Weltweihnachtscircus reagieren sofort: Mit Schmerzen im Herz müsse man entscheiden, die geplanten Vorstellungen abzusagen, so Dalien Cohen von der Betriebsleitung.

Die Zirkus-Angehörigen reagieren emotional

Rund 100 Artisten aus unterschiedlichen Ländern waren bereits nach Stuttgart angereist. Die letzten Koffer haben ihr Ziel noch nicht erreicht, als die Zirkusleitung alle Beteiligten in der Manege versammelt. Als der Regisseur Florian Richter den Versammelten mitteilt, dass der Weltweihnachtscirucs abgesagt wird, kommen die Emotionen hoch: "Viele haben geweint", so Richter gegenüber dem SWR.

"Viele haben geweint, viele haben geflucht, viele waren nur leise und viele waren nur böse"

Der Zirkus sei mit so wenigen Gästen nicht tragbar

Um den Corona-Bedingungen gerecht zu werden, wurde extra ein größeres Zelt aufgebaut. Anstatt normalerweise 3.300 Menschen hätten dort 1.650 Zuschauer Platz nehmen können. Mit nur 750 Gästen sei das Ganze aber nicht tragbar, heißt es vom Veranstalter. Direkt nach dem Aufbau wurde deswegen jetzt mit dem Abbau begonnen. Auch viele Künstler sind offenbar bereits wieder auf dem Weg zurück in die Heimat.

Die Proben hatten bereits begonnen - Rund 40.000 Karten waren schon verkauft

Die Artisten hatten die Manege bereits für Proben genutzt. Zum Beispiel die Pferde des ungarischen Regisseurs Florian Richter hatten sich mit der Umgebung schon vertraut gemacht. Sie müssen nun wieder über 1.000 Kilometer zurück in die Heimat gebracht werden, so Richter. Für die Zuschauer bedeutet die Absage, dass die Karten auf das nächste Jahr übertragen werden können. Wer den Ticketpreis erstattet bekommen möchte, sollte sich beim entsprechenden Ticketanbieter melden, so der zukünftige Betriebsleiter Dalien Cohen.

Die Vorbereitungen für 2022 laufen bereits

Man plane das Programm immer bereits zwei oder drei Jahre im Voraus. Für das nächste Jahr sei bereits ein anderes Programm geplant, weshalb viele der aktuellen Künstler wohl erst in ein paar Jahren wieder in Stuttgart zu sehen sein dürften, hieß es vom Weltweihnachtscircus. Dennoch plane man für das kommende Jahr das größte Programm das jemals präsentiert wurde.