Weltrekordkürbis im Blühenden Barock in Ludwigsburg geschnitzt

Auf der Kürbisausstellung im Blühenden Barock in Ludwigsburg wurde der Weltrekordkürbis geschnitzt und ausgestellt. Der Künstler Udo Karkos gab dem 1.226 Kilogramm schweren Riesenkürbis ein Gesicht.

Abends soll der Weltrekordkürbis illuminiert werden und dann Teil des leuchtenden Traumpfades sein. Dieser spezielle Pfad ist ein mit vielen Effekten in Szene gesetzter Weg durch den Park des Blühenden Barocks. Ein Lasertunnel, Soundcollagen und Nebeleffekte sollen in der nächtlichen Parklandschaft für kleine Überraschungen sorgen, so die Veranstalter.

Der 1.226 Kilogramm schwere Weltrekordkürbis hat jetzt auch Sterne und einen Mond im Gesicht SWR Ines Hennings

Der Kürbis des Züchters Stefano Cutrupi hatte im September die italienischen Kürbiswiegemeisterschaften gewonnen und den alten Weltrekord aus dem Jahr 2016 um gut 35 Kilogramm übertroffen. Danach triumphierte der Riesenkürbis aus der Toskana auch bei der Europameisterschaft in Ludwigsburg.

Kürbiskernöl wird gesundheitsfördernde Wirkung nachgesagt

Außerdem ist am Wochenende eine Ölpresse auf der Kürbisausstellung zu sehen. Hier können die Besucherinnen und Besucher lernen, wie aus den Kürbiskernen das Kernöl entsteht. Dem steirischen Gold - wie die Kürbiskerne des Ölkürbisses oft genannt werden - wird eine gesundheitsfördernde Wirkung nachgesagt. Das Öl, das aus den schalenlosen Kernen gewonnen wird, beinhaltet ungesättigte Fettsäuren, verschiedene Vitamine und Mineralstoffe.

Noch bis zum 5. Dezember ist die Kürbisausstellung und das Blühende Barock täglich ab Einbruch der Dunkelheit leuchtend in Szene gesetzt. Der Einlass ins Blühende Barock ist an der Hauptkasse, der Kasse im Hinteren Schlosshof und der Kasse in der Mömpelgardstraße bis 20.30 Uhr möglich. Die Beleuchtung endet täglich um 21.30 Uhr.