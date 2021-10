Italienischer Rekordkürbis gewinnt auch Europameisterschaft

per Mail teilen

Bei der Europameisterschaft im Kürbiswiegen im Blühenden Barock in Ludwigsburg hat ein Kürbis aus Italien mit 1.217 Kilo gewonnen. Er hatte bereits den Weltrekord aufgestellt.

Wer jetzt denkt, dass der Weltrekordhalter automatisch auch die Europameisterschaft gewinnen muss, liegt in diesem Fall nicht zwingend richtig. Denn beim Kürbiswiegen im Blühenden Barock blieb es spannend bis zum Schluss.

Der italienische Züchter Stefano Cutrupi vor seinem Rekordkürbis. Mit 1.217 Kilogramm hat er die Europameisterschaft im Blühenden Barock in Ludwigsburg, wie auch den Weltrekord geholt. Kürbisausstellung Ludwigsburg

Weltrekordkürbis verliert Gewicht

Vor rund zwei Wochen hatte Stefano Cutrupi aus Radda in Chianti (Italien) mit seinem gewaltigen Gemüse den neuen Weltrekord aufgestellt, mit 1.226 Kilogramm. In den vergangenen Tagen hat der Kürbis durch Verdunstung rund acht Kilogramm verloren. Trotz dieses Gewichtsverlustes kam der größte Konkurrent nicht an den Weltrekordkürbis heran.

Kürbisse aus Belgien und Frankreich auf Platz 2 und 3

Den 2. Platz erreichte ein belgischer Züchter mit einem 1.106-Kilogramm-Kürbis, auf den 3. Platz kam ein 983-Kilogramm-Kürbis aus Frankreich.

Der Europameister- und Weltrekordkürbis bleibt im Blühenden Barock und kann besichtigt werden.