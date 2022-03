Weltrekord: Kunden bauen mit am längsten Legoschiff

Kunden eines Shoppingcenters in Sindelfingen haben angeleitet von Experten das weltweit größte Schiff aus Lego gebaut. Es ist über achteinhalb Meter lang und wiegt über eine Tonne.

Das längste aus Legosteinen gebaute Schiff der Welt steht im Breuningerland in Sindelfingen (Kreis Böblingen). Ein Vermessungsbüro ermittelte am Samstagnachmittag eine Länge von exakt 8,56 Metern. Das Schiff ist zudem 1,5 Meter breit und 1 Meter hoch. Den Weltrekord hielt bislang mit einer Länge von 8,44 Metern ein Lego-Schiff in Hongkong.

Kunden bauten mit an an Schiff aus Lego - angeleitet von Profis

Rund 2.500 Kunden hatten in Sindelfingen zehn Tage lang unter Anleitung eines Lego-Modellbauers an dem Schiff mitgebaut. In dem einem Kreuzfahrtschiff nachempfundenen Bauwerk stecken etwa eine Millionen Steine. Es soll rund eine Tonne wiegen. Begleitet wurde der Weltrekordversuch von professionellen Legobauern aus Brandenburg, die auch aus Fernsehsendern bekannt sind.

Weltrekord mit Liebe zum Detail

Das Schiff mit einem dunkelblauen Rumpf und weißen Aufbauten ist zudem ein riesiges Diorama. Die Decks sind bevölkert mit Figuren, die an der Reling stehen, angeln oder sich sonnen. An Rettungsboote wurde ebenso gedacht wie an eine Gallionsfigur in Form einer Nixe.