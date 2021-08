per Mail teilen

Bauarbeiter haben in Stuttgart am Mittwochnachmittag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Laut Polizei hatte ein Baggerfahrer die Flammstrahlbombe bei Aushubarbeiten in Stuttgart-West gefunden. Offenbar war der Blindgänger aber nicht mehr gefährlich und der Kampfmittelbeseitigungsdienst transportierte die Bombe ab.