Ein 18-jähriger Mann ist im Zusammenhang mit der Stuttgarter Krawallnacht vom Stuttgarter Amtsgericht zu einer zweijährigen Jugend-Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt worden. Das Gericht sah es in seinem Urteil am späten Mittwochnachmittag als erwiesen an, dass der junge Mann mit Flaschen nach Polizisten geworfen hat. Außerdem habe er sich an Plünderungen eines Geschäftes beteiligt und die Reifen von Polizeiautos zerstochen. Laut Richterin kam eine Bewährungsstrafe nicht infrage, weil er keine ausreichende Reue gezeigt habe. Wie in den zwei vorangegangen öffentlichen Verfahren zur Krawallnacht ist das Urteil wegen schwerem Landfriedensbruch gefallen.