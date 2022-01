Ausgangsbeschränkungen wegen zu hoher Inzidenzen

per Mail teilen

Für den Rems-Murr-Kreis gelten bereits seit Samstag Ausgangsbeschränkungen. Nun kommen für Sonntag die Stadt Stuttgart und der Landkreis Böblingen dazu. Wenn die Inzidenz an zwei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 500 überschreitet, gelten für Ungeimpfte in den betroffenen Kreisen Ausgangsbeschränkungen in der Nacht. Sie dürfen zwischen 21 Uhr und 5 Uhr morgens die Wohnung nicht verlassen. Ausnahmen gelten nur bei triftigen Gründen, zum Beispiel, wenn man zur Arbeit muss. Ebenfalls möglich ist es, allein spazieren zu gehen oder allein im Freien Sport zu treiben. Spitzenreiter bei den Inzidenzwerten (Stand Samstag, 15. Januar, 16 Uhr), ist der Landkreis Esslingen mit einem Wert von 589 gefolgt vom Rems-Murr-Kreis mit 578 und dem Landkreis Böblingen mit 564. Die Stadt Stuttgart kommt auf einen Wert von 536. Die Inzidenzen im Landkreis Ludwigsburg (488) und im Kreis Göppingen (445) liegen noch unter der Marke von 500.