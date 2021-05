per Mail teilen

Der Kreis Böblingen steuert auf weitere Lockerungen ab dem 1. Juni zu. Laut Landratsamts greift dann die zweite Öffnungsstufe, die vom Land festgelegt ist. Demnach sieht das Stufenkonzept des Landes vor, dass weitere Öffnungen möglich sind, wenn die Inzidenz trotz erster Lockerungen weiter gesunken ist. In Böblingen könnte dann zum Beispiel die Gastronomie bis 22 Uhr öffnen, es wären auch in geschlossenen Räumen Kulturveranstaltungen mit bis zu 100 Personen erlaubt und Hallenbäder, Saunen und Fitnessstudios dürften in begrenztem Umfang wieder öffnen. Wenn der Kreis Böblingen außerdem weiterhin unter einer Inzidenz von 50 bleibt, könnte das noch zusätzliche Lockerungen bringen.