Kritik an Stellenabbau bei Stuttgarter Zeitung und Co. hält an

Immer mehr Politikerinnen und Politiker in der Region kritisieren den geplanten Stellenabbau bei der Muttergesellschaft der Stuttgarter Zeitung. Die Grünen-Fraktion im Verband Region Stuttgart spricht in einer Mitteilung von großer Sorge über die Pläne der Südwestdeutschen Medienholding. Die Zeitungsgruppe Stuttgart will demnach bis zu 55 Stellen streichen. Die Grünen-Fraktion befürchtet dadurch sinkende Qualität in der Berichterstattung. Die Zivilgesellschaft brauche diese aber, um sich eine Meinung bilden zu können. Zuvor hatten schon die Landräte in der Region die Pläne kritisiert. Sie befürchten, dass durch weniger Journalistinnen und Journalisten zu wenig über Kommunalpolitik berichtet werde.