Nach den Angriffen auf Polizeibeamte und Geschäfte in der Stuttgarter Innenstadt haben die Behörden weitere tatverdächtige junge Männer ermittelt. Eine Videoüberwachung ist angedacht.

Polizeibeamte haben in der vergangenen Woche weitere Tatverdächtige identifiziert, die im Verdacht stehen, sich an den Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt vor rund fünf Wochen beteiligt zu haben. Vier weitere junge Männer befinden sich seither in Untersuchungshaft.

17-jähriger Tatverdächtiger aus dem Rems-Murr-Kreis

Laut Polizei führte die intensive Ermittlungsarbeit der Ermittlungsgruppe "Eckensee" die Beamten auf die Spur eines 17-Jährigen. Dieser soll in der Krawallnacht eine Schaufensterscheibe sowie einen Streifenwagen mit massiver Gewalt zerstört haben. Beamte nahmen den 17-Jährigen am Mittwoch vergangener Woche zuhause im Rems-Murr-Kreis fest.

Polizisten mit Flaschen beworfen

Zwei weitere Tatverdächtige wurden am vergangenen Freitag festgenommen. Einem 16-Jährigen sowie einem 17-Jährigen wird vorgeworfen, sich an den Sachbeschädigungen beteiligt zu haben. Außerdem bewarf der 16-Jährige offenbar Polizeibeamte mit einer Flasche.

Gegen Kopf eines Studenten getreten

Ein 19-Jähriger wurde in Esslingen festgenommen. Er steht im Verdacht, gemeinsam mit einem bereits in Haft befindlichen 16-Jährigen in der Nacht der Ausschreitungen einen Studenten geschlagen zu haben. Als der Student am Boden lag, soll der 19-Jährige gezielt gegen seinen Kopf getreten haben. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden daher unter anderem gemeinschaftlichen versuchten Totschlag vor.

18 von 49 Tatverdächtigen in Haft

Bislang haben die Ermittler 49 Tatverdächtige zur Krawallnacht von Stuttgart identifiziert. Gegen 26 Verdächtige erließ ein Richter Haftbefehle, davon befinden sich 18 in Vollzug.

Zwei Drittel polizeibekannte Verdächtige

"Anhand der Videos läßt sich der ein oder andere Tatverdächtige sehr gut erkennen", erläuterte Polizeisprecherin Monika Ackermann die Vorgehensweise der Beamten. Zwei Drittel der Tatverdächtigen seien schon polizeibekannt, hieß es weiter. Und: Es gebe jede Menge weiterer Spuren auszuwerten.

Filmer im Visier der Behörden

Wie konnte es soweit kommen, dass Jugendliche derart gewalttäig auf Polizisten losgingen und Geschäfte zerstörten? Ein Erklärungsversuch könnte laut Polizei sein, dass sich die Täter durch die umstehenden Filmer angestachelt gefühlt hätten. Daher werde man auch diejenigen als mögliche Mittäter überprüfen, die Videos des Geschehens gemacht haben.

Schrift: Haus des Jugendrechts SWR

Sozialarbeit und Videoüberwachung

Die Stadt Stuttgart will nun Videoüberwachung auf ihren Flächen vornehmen und verstärkt auf Sozialarbeit und Streetworker setzen. Am kommenden Mittwoch soll der Gemeinderat über die Videoüberwachung entscheiden. Wie sich das im Detail darstellen soll, ist noch offen.