Scharfe Schusswaffe in Tasche

In Böblingen ist am Samstagabend ein PKW-Fahrer wegen seines auffälligen Fahrstils in eine Personen- und Fahrzeugkontrolle geraten. Einer der Mitfahrer hatte eine scharfe Schusswaffe bei sich und wurde festgenommen.

Wie die Polizei in Ludwigsburg und die Stuttgarter Staatsanwaltschaft heute mitgeteilt haben, versuchte der 31-jährige Mitfahrer eines Autos am Samstag bei einer Fahrzeugkontrolle zu Fuß zu flüchten. Die Beamten nahmen ihn trotz Widerstands fest. Laut Polizei hatte er eine scharfe Schusswaffe in einer Umhängetasche bei sich. Gegen ihn sowie gegen den 25-jährigen Fahrer des Wagens und einen weiteren, 26-jährigen Mitfahrer wird nun unter anderem wegen des gemeinschaftlichen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Das LKA prüfe, ob die Waffe bei den Schussabgaben im Großraum Stuttgart eingesetzt wurde. Festgenommener soll zu rivalisierenden Gruppen gehören Die Schuss-Serie wird rivalisierenden Gruppen zugeschrieben. Sowohl den festgenommenen 31-Jährigen als auch den 25-jährigen Fahrer ordnet die Polizei diesen Gruppierungen zu. Ob auch der 26-Jährige dazugehöre sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Festnahme des 31-Jährigen ist laut Polizei die 27. im Zusammenhang mit der Schuss-Serie. 24 der Tatverdächtigen befinden sich noch in Haft. Einer der drei wieder freigelassenen Verdächtigen sei abgeschoben worden. Bei den aktuellen Ermittlungen habe das Landeskriminalamt mehrere hundert Personen im Visier. Bei dem 25-Jährigen Fahrer und dem 26-Jährigen Mitfahrer habe es keine Haftgründe gegeben. Kokain in Wohnung gefunden Die Wohnungen aller drei Tatverdächtigen der Kontrolle am Samstag wurden den Angaben nach durchsucht. Bei dem 26-Jährigen sei eine kleine Menge Kokain gefunden worden. Gegen ihn ermittelt die Polizei wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ebenso gegen den 25-Jährigen-Fahrer, der berauscht am Steuer gesessen haben soll.