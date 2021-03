Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung eines 13-jährigen Mädchens in Wendlingen (Kreis Esslingen) hat die Polizei einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen. Der 18-Jährige sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Sie gehen davon aus, dass nun alle mutmaßlichen Täter ermittelt sind. Am Abend des 9. März sollen die Tatverdächtigen in einer S-Bahn die 13-Jährige und ihren Freund zum Aussteigen gezwungen, sie voneinander getrennt und die 13-Jährige vergewaltigt haben. In Untersuchungshaft befinden sich neben dem 18-Jährigen auch weiterhin ein 16- und ein 19-Jähriger.