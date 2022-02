Weitere Anti-Kriegs-Demonstrationen in Stuttgart geplant

In der Landeshauptstadt sind auch am Sonntag Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine geplant. Unter dem Motto "Stand up with Ukraine“ haben die Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Grünen im Stuttgarter Gemeinderat zu einer Kundgebung am Stuttgarter Schlossplatz am Mittag aufgerufen. OB Frank Nopper hatte seine Teilnahme zugesagt. Am Nachmittag wird es auf dem Stauffenberg-Platz eine Kundgebung unter dem Motto "Die Waffen nieder“ geben. Hierzu hat die Gesellschaft Kultur des Friedens aufgerufen. Bereits am Freitag und Samstag haben in der Region Stuttgart einige Anti-Kriegs-Kundgebungen stattgefunden. In Stuttgart waren gestern Tausende einem Aufruf des Vereins "Ukrainer in Stuttgart“ gefolgt und waren durch die Stadt gezogen.