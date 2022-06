FDP-Politiker Scheerer für Erhalt der Luftrettungsstation in Leonberg

Der Rettungshubschrauber Christoph 41 ist eigentlich beim Krankenhaus Leonberg stationiert, soll aber verlegt werden. Eine Petition wurde abgelehnt. Doch der Streit geht weiter.

Der Rettungshubschrauber Christoph 41 ist seit 1986 am Krankenhaus Leonberg (Kreis Böblingen) stationiert. Laut einem Strukturgutachten des Landes soll er aber in den Bereich Tübingen/Reutlingen verlegt werden. Zwar haben sich rund 28.000 Menschen in einer Petition für den Erhalt der Luftrettungsstation Leonberg ausgesprochen. Das wurde aber vom Landtag abgelehnt. Politiker wie der Böblinger Landrat Roland Bernhard (parteilos) wollen trotzdem nicht aufgeben. Auch der FDP-Landtagsabgeordnete Hans Dieter Scheerer ist dagegen. Er vertritt den Wahlkreis Leonberg - Herrenberg.

Hans Dieter Scheerer, Landtagsabgeordneter der FDP für den Wahlkreis Leonberg - Herrenberg. FDP-Landtagsfraktion

SWR-Moderatorin Martina Klein: Herr Scheerer, es gibt ja ein Gutachten, das die Verlegung der Luftrettungsstation Leonberg empfiehlt. Was spricht denn aus Ihrer Sicht dagegen?

Hans Dieter Scheerer: Die Hauptkritik an dem Gutachten ist, dass es sehr akademisch und am grünen Tisch erstellt worden ist, dass die tatsächlichen Gegebenheiten nicht berücksichtigt worden sind, die Betroffenen nicht angehört wurden und dass das Gutachten aus dem Jahr 2018 stammt. Wir haben das Jahr 2022 und da hat sich bei uns einiges verändert. Außerdem wurden die Kosten für einen neuen Standort auch nicht berücksichtigt.

Wie hoch sind denn die Kosten?

Scheerer: Eine neue Station kostet - Stand heute - circa 25 Millionen Euro.

Unbestritten aber ist auch, dass es da einen weißen Fleck im Umfeld von Tübingen und Reutlingen gibt. Und da gibt's den Rettungshubschrauber Christoph 41 in Leonberg und sozusagen gleich nebenan einen weiteren Hubschrauber in Pattonville (Kreis Ludwigsburg). Das klingt doch nach Überversorgung.

Scheerer: Auf den ersten Blick scheint es tatsächlich so. Aber wenn man mal die Zahlen, die die Rettungsflüge ausmachen, genauer anschaut, dann stellt man fest, dass Pattonville im Wesentlichen sogenannte Verlegungsflüge macht, also Patienten von einem Krankenhaus zum anderen transportiert und dass der Leonberger Hubschrauber Christoph 41 klassische Rettungsflüge durchführt, also tatsächlich an Unfallorte hinfliegt und dann auch die Verletzten in die entsprechenden Krankenhäuser transportiert. Das heißt, die haben jeweils ganz andere Funktionen. Man kann natürlich nicht sagen, ich nutze den Hubschrauber aus Pattonville auch mit für Rettungsflüge. Da ist die Kapazität schlichtweg nicht vorhanden.

Was wäre denn Ihr Alternativvorschlag?

Scheerer: Der Alternativvorschlag wäre zu überlegen, den Radius für Christoph 41 etwas zu vergrößern, sodass der auch bis hinter Tübingen geht. Und es gibt ja noch einen Rettungshubschrauber in Friedrichshafen. Wenn der noch ein Stück weit nach Norden fliegt, dann könnte man genau diesen weißen Fleck abdecken. Die Hubschrauber fliegen ja mit circa 220 Stundenkilometern. Wenn wir also den Radius für jeden vergrößern würden, wäre der weiße Fleck schon abgedeckt. Die Alternative dazu wäre zu überlegen, einen weiteren Standort in Baden-Württemberg zu installieren.

Und wie sehen Sie Ihre Chancen, dass sich da noch etwas tut? Denn für die Petition mit 28.000 Unterschriften gab es ja keine Mehrheit im Petitionsausschuss des Landtags.

Scheerer: Wir können natürlich politisch Druck ausüben - und das ist die einzige Möglichkeit - und versuchen, die Entscheider im Innenministerium zu überzeugen. Wir hatten bei der Anhörung in Leonberg in der Stadthalle auch den Abteilungsleiter des Innenministeriums dabei. Mit dem haben wir auch diskutiert. Und wir hatten den Eindruck, wenn wir da noch weiter bohren, dass wir dann durchaus eine Chance haben. Ich glaube, dass unsere Argumente nachvollziehbar sind. Und unsere Argumente machen durchaus auch Sinn, den Hubschrauber in Leonberg zu belassen.