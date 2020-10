per Mail teilen

Das Trinkwasser in Göppingen-Faurndau muss weiter abgekocht werden. Das Landratsamt hat am Montag mitgeteilt, dass in einer Wasserprobe vom Freitag erneut Darmbakterien gefunden wurden. Das Netz werde weiterhin gechlort und gespült. Die nächsten Proben seien für Montag und den Lauf der Woche geplant. Erst wenn drei Wasserproben frei von Bakterien sind, darf das Wasser wieder ungekocht getrunken werden.