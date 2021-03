Die Gemeinde Weissach (Kreis Böblingen) hat dank der Gewerbesteuereinnahmen von Porsche stattliche Rücklagen. Um keine Negativzinsen zahlen zu müssen, legte die Gemeinde in den Jahren 2019 und 2020 insgesamt 16 Millionen Euro bei der Bremer Greensill Bank an. Diese Einlagen sind derzeit gesperrt, weil die Finanzaufsicht Bafin die Greensill Bank wegen drohender Überschuldung geschlossen hat. Ob und wie hoch der Schaden für Weissach sein wird, könne derzeit nicht abgeschätzt werden, teilte Bürgermeister Daniel Töpfer (CDU) am Mittwoch mit. Der Bürgermeister kündigte an, alle Schadensersatzmöglichkeiten zu prüfen. Bundesweit haben zahlreiche Kommunen wegen günstiger Zinsen Einlagen bei der Greensill Bank.