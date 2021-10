In der Region Stuttgart ist die Weinlese in vollem Gang. Im Weingut Kuhnle in Weinstadt-Strümpfelbach wird grade der Lemberger gelesen. Das Weinlese-Team kommt aus halb Europa.

So werden die Trauben richtig geschnitten. Erntehelfer Sami kommt aus dem Kosovo und zeigt, wie's geht. Er ist schon seit über 20 Jahren im Weinlese-Team des Weinguts Kuhnle. SWR Foto: Ines Hennings Daniel Kuhnle prüft die Traubenqualität. SWR Foto: Ines Hennings Die Wannen, in denen die gelesenen Trauben gesammelt werden, heißen Zieberle. Hier sind sie gefüllt mit roten Lemberger Trauben und bereit zum Abtransport. SWR Foto: Ines Hennings Für den schönen Ausblick auf Strümpfelbach haben die Erntehelfer Zsolt und Christian keine Zeit. Sie müssen den Traubenwagen befüllen. SWR Foto: Ines Hennings Anja und Christian aus Polen sind schon seit Jahren im Weinlese-Team der Familie Kuhnle. Und die Arbeit macht ihnen offenbar Spaß. SWR Foto: Ines Hennings Gruppenbild mit Damen: Daniel und Werner Kuhnle (hinten im Bild) in der Pause mit ihren Erntehelfern. Dazu gab's Leberkäs. SWR Foto: Ines Hennings