Gute Stimmung beim ersten Weindorftreff 2021 mit ARD-Sportmoderator Tom Bartels, SWR-Moderatorin Alev Seker, Schauspielerin Diana Gantner und Axel Preuß, Intendant der Schauspielbühnen Stuttgart.

Auch wenn das Weindorf in der Stuttgarter Innenstadt wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr ausfällt - der Weindorftreff von SWR4 Studio Stuttgart und den Stuttgarter Nachrichten findet statt. Gleich am ersten Tag begrüßen Axel Graser (SWR) und Tom Hörner (StN) prominente Gäste.

Die SWR-Moderatorin Alev Seker plaudert beim Weindorftreff aus dem Nähkästchen: Wenn sie Fernsehsendungen wie SWR Aktuell oder Plusminus in der ARD moderiert, stellt sie sich vor, mit ihrer Mutter zu sprechen - die natürlich auch daheim in Heilbronn vor dem Fernseher sitzt und zuschaut. Fotoagentur Lichtgut-Stuttgart Bild in Detailansicht öffnen Der Intendant der Schauspielbühnen Stuttgart, Axel Preuß, im Gespräch mit Weindorftreff-Moderator Axel Graser vom SWR Studio Stuttgart. Er verrät unter anderem, dass er gerade seinen Vertrag verlängert hat und bis mindestens 2029 in Stuttgart bleiben wird. Fotoagentur Lichtgut-Stuttgart Bild in Detailansicht öffnen An der frischen Luft,, mit Abstand und weniger Zuschauern als üblich gibt es den Weindorftreff 2021. Aber immerhin, er findet statt! Und die Stimmung unter den Gästen lässt sich dadurch nicht trüben. Fotoagentur Lichtgut-Stuttgart Bild in Detailansicht öffnen Schauspielerin Diana Gantner ist ab September in den Stücken "Willkommen bei den Hartmanns" und "Pettersson und Findus" der Schauspielbühnen Stuttgart zu sehen. Intendant Axel Preuß (rechts) freut sich, dass die Saison 21/22 nach der Sommerpause planmäßig startet. Fotoagentur Lichtgut-Stuttgart Bild in Detailansicht öffnen ARD-Sportmoderator Tom Bartels hat unter anderem das Finale der Fußball-WM 2014 moderiert, als Deutschland 1:0 gegen Argentinien gewonnen hat und Weltmeister wurde. Beim Weindorftreff 2021 erzählt er, wie es ist, bei solchen geschichtstragenden Momenten dabei zu sein. Fotoagentur Lichtgut-Stuttgart Bild in Detailansicht öffnen

Tom Bartels sieht Chancen für VfB Stuttgart

ARD-Sportmoderator Tom Bartels kennt sich nicht nur Europa- und Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen aus - sondern auch mit dem VfB Stuttgart. Bartels sagt den Schwaben nach den ersten Spielen - einem 5:1-Sieg gegen Greuther Fürth und eine 0:4-Niederlage gegen RB Leipzig - beim Weindorftreff eine starke Bundesliga-Saison voraus.

An den Schauspielbühnen Stuttgart spielt die gebürtige Cannstatterin Diana Gantner nicht nur auf hochdeutsch - sondern auch auf schwäbisch. Das macht nicht nur den Zuschauerinnen und Zuschauern Spaß, sondern auch ihr selbst, erzählt die Schauspielerin.

Am Freitagabend um 17 Uhr gibt´s einen neuen Weindorftreff mit neuen Gästen und hochaktuellen Themen: