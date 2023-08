Man könnte den Texaner Elliott Carlton Hines als Stuttgart-Fan bezeichnen. Der Bariton, der bei "Der Räuber Hotzenplotz" in der Oper zum Kasperl wird, wollte unbedingt nach Stuttgart, in diese in Künstlerkreisen gerühmten Kulturmetropole. Im dritten Anlauf, nach zwei Absagen, hat es der US-Amerikaner geschafft. 1990 in Houston (Texas) geboren, studierte er Gesang am Konservatorium in Oberlin im US-Bundesstaat Ohio, an der Juilliard School New York sowie an der Internationalen Meistersinger Akademie in Neumark in der Oberpfalz. Was den Erfolg der Stuttgarter Oper ausmacht? Am einzigartigen Teamgeist könnte es liegen, meint Elliott Carlton Hines. "In anderen Häusern sieht man den Intendanten allenfalls, wenn man rausgeworfen wird. Bei uns ist Viktor Schoner einer von uns." Und ein großartiges Publikum mache alles noch viel schöner.

