Da stimmt die Wellenlänge. SWR-Moderatorin Diana Hörger im Gespräch mit dem Kabarettisten Fatih Çevikkollu. Er berichtete, dass er seine ganz eigene Art hat, mit dem fehlenden Applaus in Corona-Zeiten umzugehen. Beim Auftritt in einem Autokino regte er die Zuschauer dazu an, die Autotüren auf- und zuzuklappen, um ihren Beifall auszudrücken.

Lichtgut/Leif Piechowski