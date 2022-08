Von Illusion und Tiefen-Entspannung

Die südafrikanische Sängerin Thabilé performte auf dem Weindorf-Treff ihr Lied "In Repair". Sie lebt in Stuttgart und singt in verschiedenen Sprachen: Englisch, aber auch in ihrer Muttersprache isiXhosa. Schwäbisch werde sie vielleicht in zwanzig Jahren probieren, erzählt Thabilé beim Weindorf-Treff.

Lichtgut / Leif Piechowski

Bild in Detailansicht öffnen