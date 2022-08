Der SWR4 Weindorf-Treff 2022 in Stuttgart

Von Haus aus ist Jaana Felicitas Tänzerin, hat eine Ausbildung an der "New York City Danceschool" in Stuttgart, dem "Broadway Dance Center" in New York City und dem "Studio Harmonic" in Paris absolviert. Dann lernte sie den Stuttgarter Magier Topas kennen, kam mit der Zauberei in Berührung. Wenn sie jetzt auf der Bühne tanzt, dann mit einem freischwebenden Stuhl. Dabei gerät die 34-jährige Stuttgarterin in abenteuerliche Schräglage, was nach Regeln der Physik gar nicht möglich ist. Aber gute Zauberei macht alles möglich. "Kunst ist Magie, befreit von der Lüge, Wahrheit zu sein", steht auf der Homepage von Jaana Felicitas, ein Zitat von Adorno. Für die Nummer mit dem Stuhl wurde sie bei den Deutschen Meisterschaften der Zauberei in Fürstenfeldbruck mit dem Titel "Deutschlands beste Zauberkünstlerin 2022" ausgezeichnet.

JaanaFelicitas©Privat

