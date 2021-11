Feuerwehr rettet Seniorin aus brennendem Zweifamilienhaus

Beim Brand eines Wohnhauses in Weilheim/Teck (Kreis Esslingen) sind in der Nacht zum Dienstag vier Menschen leicht verletzt worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Dach des Zweifamilienhauses, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Die Feuerwehr musste eine 84 Jahre alte Bewohnerin aus dem Obergeschoss des Gebäudes retten. Drei Bewohner im Erdgeschoss hatten sich selbst ins Freie bringen können. Alle vier Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Kliniken gebracht werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe von rund 300.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar.