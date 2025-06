Bei einem Unfall auf der A8 am Dienstag ist bei Weilheim/Teck ein 19-Jähriger ums Leben gekommen. Er war der Beifahrer in einem Wagen, der ungebremst in die Leitplanke schleuderte.

Ein 19-Jähriger ist am Dienstagmorgen auf der A8 bei einem Unfall nahe Weilheim an der Teck (Kreis Esslingen) ums Leben gekommen. Dies teilte die Polizei mit. Kontrolle übers Auto verloren und ins Schleudern gekommen Laut Polizei war ein ebenfalls 19 Jahre alter Fahrer auf der A8 Richtung Stuttgart unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache nach dem Aichelberg die Kontrolle über sein Auto verlor und ins Schleudern geriet. Ungebremst sei er in die Leitplanke geschleudert. Für seinen gleichaltrigen Beifahrer sei die Hilfe zu spät gekommen, er erlag den Angaben nach noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Kilometerlanger Stau während der Unfallaufnahme Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die A8 in Richtung Stuttgart für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Es kam laut Polizei zu einem kilometerlangen Stau. Ab 8:10 Uhr waren der linke und der mittlere Fahrstreifen zeitweise wieder befahrbar. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. Der völlig zerstörte Wagen müsse abgeschleppt werden.