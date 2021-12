Weil der Stadt feiert Keplers 450. Geburtstag

Keplers Leben

Johannes Kepler wurde am 27. Dezember 1571 in der freien katholischen Reichsstadt Weil der Stadt geboren. Aufgewachsen ist er in Leonberg. Es folgte die Klosterschule Maulbronn und das Studium an der philosophischen Fakultät in Tübingen. 1594 wurde Kepler als Mathematiklehrer an die protestantische Stiftsschule in Graz berufen. Sein erstes Werk "Mysterium Cosmographicum" machte ihn bekannt und führte ihn auf Einladung des dänischen Astronomen Tycho Brahe (1546-1601) zu Kaiser Rudolf II. an den Prager Hof. Kepler ging 1612 nach Linz. 1628 war Kepler nach Sagan an den Hof Herzog Albrechts von Wallenstein gezogen. 1630, mit 58 Jahren, erkrankte Kepler schwer und starb während einer Reise in Regensburg.