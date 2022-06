Weihnachtsmarkt-Händler dürfen Waren in Innenstadt verkaufen

per Mail teilen

Standbetreiber des Stuttgarter Weihnachtsmarkts dürfen ab Mittwoch, trotz neuer Corona-Auflagen, ihre Buden in der Innenstadt öffnen. Das teilte ein Sprecher der Stadt Stuttgart mit. Bei den Ständen und Buden handelt es sich nach Angaben der Stadt nicht um einen Weihnachtsmarkt, sondern um Einzelhandel im öffentlichen Raum. Durch ein Sondernutzungsrecht dürfen die Händler ihre Waren dort anbieten. Nach der Absage des großen Weihnachtsmarktes hatte die Stadt entschieden, dass es knapp 60 Stände verteilt in der Stadt geben darf. Eine Bratwurst oder Glühwein wird man nicht kaufen können, denn es darf nichts zum sofortigen Verzehr verkauft werden. Die Weihnachtsmarkt-Händler stehen mit ihren Buden zum Beispiel auf dem Schlossplatz, der Planie und in der Königstraße.