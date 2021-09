Weihnachtsmarkt in Stuttgart findet 2021 wieder statt

In Stuttgart wird es ab dem 24. November einen Weihnachtsmarkt geben. Die Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart bereitet einen Markt vor, der sich nach eigenen Angaben kaum von denen vor Corona entscheiden soll. Buden, Gastronomie und Fahrgeschäfte in der Stuttgarter Innenstadt sollen nicht eingezäunt werden. Dennoch sollen Impfungen und Tests der Besucher an zentralen Stationen kontrolliert und mit Armbändern dokumentiert werden. Mit diesen könnten alle Angebote genutzt werden, kündigte die städtische Veranstaltungsgesellschaft an. Die Maskenpflicht gelte mit Ausnahme an Gastronomieständen. Als Ausgleich für das ausgefallene Volksfest soll der Weihnachtsmarkt dieses Mal bis zum Jahresende geöffnet bleiben. Der Weihnachtsmarkt in Stuttgart soll eine Atmosphäre wie vor Corona schaffen, so in.Stuttgart.