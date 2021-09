Esslinger Mittelaltermarkt soll stattfinden

per Mail teilen

Normalerweise würden aller Orten in der Region Stuttgart jetzt schon die Vorbereitungen für die Weihnachtsmärkte laufen. Doch viele Städte zögern noch.

In Stuttgart rät laut einem Stadtsprecher das Gesundheitsamt, die Entwicklung der Pandemie abzuwarten. Erst im Oktober will die Stadtverwaltung bekannt geben, ob und wie der größte Weihnachtsmarkt Süddeutschlands in diesem Jahr stattfinden kann. Entscheidend sei die Pandemielage. "Wir wollen natürlich, dass der Markt stattfinden kann, es ist uns ein dringendes Bedürfnis", sagte Stadtsprecher Martin Thronberens.

Auch Entscheidung über Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg noch offen

Auch die Stadt Ludwigsburg zögert noch. Man wolle erst abwarten, was Regelungen von Land und Bund festlegen, hieß es.

Weihnachtsmarkt Esslingen wird bereits geplant: "starke Sehnsucht"

In Esslingen dagegen plant man schon Details für den Weihnachtsmarkt und den traditionellen Mittelaltermarkt. Es gebe eine starke Sehnsucht danach, erklärt Petra Pfeiffer vom Esslinger Stadtmarketing. Derzeit liefen Planungen, wie der Markt sicherer gestaltet werden könne. So wolle man die Fläche ausweiten. Damit es nicht zu großen Trauben von Menschen kommt, sollen Künstler eher mobil über den Markt ziehen und nicht an festen Standorten auftreten. Lediglich einige wenige Elemente müssten ausfallen. Dazu zählt das mittelalterliche Bad im historischen Zuber. Man stimme sich schon jetzt intensiv mit Künstlern, Gastronomen und Schaustellern ab. Die Branche sei nach der langen Pause auf Zusagen angewiesen.