Weihnachtsmarkt Stuttgart soll bis Silvester stattfinden

Der Weihnachtsmarkt in Stuttgart soll in der kommenden Woche beginnen - wie auch die Weihnachtsmärkte in vielen anderen Städten in der Region. Doch es gibt zahlreiche Beschränkungen.

Die Stadt Stuttgart will ihren diesjährigen Weihnachtsmarkt am kommenden Mittwoch eröffnen. Die Stadtverwaltung hat diese Entscheidung nach langen Beratungen mit dem Gemeinderat am Donnerstag bekannt gegeben. Der Weihnachtsmarkt stand wegen der aktuellen Corona-Entwicklung auf der Kippe. Die Großstadt Stuttgart folgt damit nicht dem Beispiel München, wo der diesjährige Christkindlmarkt bereits abgesagt wurde. "In keiner größeren Stadt in Baden-Württemberg werden meiner Kenntnis nach Weihnachtmärkte abgesagt. Wir wollen ihn auch durchführen, allerdings unter Auflagen die über die Coronaverordnung des Landes hinaus gehen", sagte Stuttgarts OB Frank Nopper (CDU).

Stuttgarter Weihnachtsmarkt bis Jahresende

Geplant ist, den Weihnachtsmarkt vom 24. November bis zum 31. Dezember stattfinden zu lassen. Ursprünglich war das Ende für den 30. Dezember vorgesehen. Allerdings wird der Weihnachtsmarkt kleiner: er ist in einem eingezäunten Bereich der Innenstadt vorgesehen. Statt 280 Weihnachtsmarktstände werden nur 190 Buden aufgestellt. Außerdem gilt auf dem ganzen Gelände 2G plus und die Maskenplicht. "Auch das Gesundheitsamt unterstützt unter diesen Auflagen den Weihnachtsmarkt", sagte OB Frank Nopper bei der Vorstellung des aktuellen Konzepts. "Mehr als hundert Personen seien zur Kontrolle zusätzlich im Einsatz", ergänzte der Geschäftsführer der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart, Andreas Kroll. Er verwies auch auf Test- und Impfstationen auf dem Weihnachtsmarktgelände.

Aufgrund der sich verschärfenden Corona-Lage stand die Stadt unter Druck, zeitnah eine Entscheidung zu fällen. Auch wegen der zahlreichen Marktbeschicker, die sich sich auf den Weihnachtsmarkt vorbereitet hatten, so Nopper. Im vergangenen Jahr wurde der Weihnachtsmarkt in Stuttgart abgesagt. Vor der Pandemie besuchten rund vier Millionen Menschen jährlich den Stuttgarter Weihnachtsmarkt.

"Göppinger Advent" und Weihnachtsmärkte Leonberg abgesagt

In der Region hat am Mittwoch Göppingen seinen Weihnachtsmarkt abgesagt.Angesichts steigender Infektionszahlen könne der "Göppinger Advent" nicht wie geplant durchgeführt werden, hieß es aus dem Rathaus. "Aufgrund der voll belegten Intensivbetten in den Kliniken erscheint die Durchführung des Göppinger Advents leider nicht mehr verantwortbar", so die Begründung der Absage des Weihnachtsmarkts. Auch in Leonberg wurden die Weihnachtsmärkte für dieses Jahr wegen der hohen Corona-Zahlen und der stark belegten Klinikbetten abgesagt. Eine Veranstaltung in dieser Größenordnung stattfinden zu lassen, wäre das falsche Signal gewesen, so Leonbergs Oberbürgermeistr Martin Georg Cohn (SPD).

Der Weihnachtsmarkt in Esslingen vor der Pandemie - dieses Jahr soll er in abgespeckter Version stattfinden. Dabei wird nicht nur die Zahl der Stände reduziert. (Archiv) dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Jan-Philipp Strobel

Esslingen und Ludwigsburg halten an Märkten fest

Spannend bleibt es in Ludwigsburg und Esslingen. In beiden Städten sollen die Weihnachtsmärkte am kommenden Dienstag beginnen. In Esslingen werden aktuell die Weihnachtsmarktstände rund um den Postmichelbrunnen und in der Innenstadt aufgebaut. Statt der üblichen 200 Buden sind dieses Jahr nur 120 erlaubt. Die diesjährige, abgespeckte Version des Mittelalter- und Weihnachtsmarkts erlaubt auch keine der sonst üblichen Badezuber oder Mitmachaktionen. Somit entfällt auch das Mäuseroulette. Und auch Bühnen, auf denen sich Künstler präsentieren, wird es nicht geben.

Vorläufige Pläne der Stadt Esslingen

Die Stadt Esslingen plant nach Angaben eines Sprechers aktuell mit der 2G-Regelung und lässt Bändchen für einen Euro verkaufen. So soll der Zugang an gastronomischen Angeboten auf dem Markt möglich sein. Die Bändchen sollen von den Standbetreibern kontrolliert werden. Zudem sind Schwerpunktkontrollen durch den kommunalen Ordnungsdienst und die Polizei geplant. Wie der Esslinger Stadtsprecher aber weiter betonte, ist die Frage, ob der Weihnachtsmarkt tatsächlich so stattfinden kann, abhängig von den in Berlin geplanten Aktualisierung des Infektionsschutzgesetzes.

Ludwigsburger "Barock-Weihnachtsmarkt" unter Auflagen

Auch auf dem Barock-Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg gilt Maskenpflicht. Wer nur bummeln oder etwas an den Ständen kaufen möchte, kann das ohne 2G-Nachweis tun. Wer allerdings die gastronomischen Angebote in Anspruch nehmen will, für den gilt die 2G-Regel: geimpft oder genesen. Dazu müssen sich Besucher an vier Infopunkten des Weihnachtsmarkts registrieren und ein Armband aushändigen lassen. Coronabedingt gibt es in diesem Jahr nur 150 statt 180 Aussteller, auch ein Bühnenprogramm wird es diesmal nicht geben. Der Veranstalter rechnet mit weniger Besuchern als in den Vorjahren.