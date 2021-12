Region Stuttgart: Unter welchen Bedingungen Weihnachtsgottesdienste stattfinden

Wer in diesem Jahr einen Weihnachtsgottesdienst in der Region Stuttgart besuchen möchte, sollte rechtzeitig schauen, ob noch Plätze frei sind. Denn oft muss man sich anmelden.

Die Besucherzahlen sind begrenzt. Außer es gilt die 2G-Regel, dann lassen die Kirchengemeinden mehr Besucher zu.

„Wir möchten niemanden zurückweisen“.

Deshalb darf in Kirchen der evangelischen Landeskirche Württemberg jeder rein. Das Motto: Abstand halten und Maske auf. Außerdem sind die Gottesdienste auf 30 Minuten verkürzt.

In der Domkirche St. Eberhard in Stuttgart ist die Teilnahme per Anmeldezettel möglich. "Liegen noch welche da, gibt es noch Plätze", sagt Pressesprecherin Nicole Höfle dem SWR. "Sind alle weg, ist der Gottesdienst ausgebucht."

"Das Evangelium ist nicht der süße Puderzucker auf dem süßen Christstollen. Ganz im Gegenteil: die Freude wird Menschen zugesagt, die im Leben wenig zu lachen haben. Für sie soll es eine "frohe Botschaft" geben."



Open Air-Gottesdienste ohne begrenzte Besucherzahl

Draußen auf dem Rathausplatz in Esslingen findet beispielsweise an Heiligabend um 18:15 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst statt. Open Air heißt in dem Fall: es gibt keine Begrenzung der Besucherzahl. Dagegen ist die Christvesper in der Stiftskirche in Stuttgart am Nachmittag des Heiligabends schon ausgebucht. Wer gar nicht unter Menschen und trotzdem einen Weihnachtsgottesdienst erleben möchte: Einige Gemeinden in der Region Stuttgart übertragen ihren Gottesdienst per Livestream ins Internet. Außerdem bieten viele Kirchengemeinden dieses Jahr mehr Termine für Gottesdienste an als sonst.