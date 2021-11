Weihnachtsbaum-Saison in Adelberg eröffnet

Mit dem symbolischen Schlagen des ersten Baums in Adelberg (Kreis Göppingen) hat am Freitag bundesweit die Weihnachtsbaum-Saison begonnen. Es wird eine hohe Nachfrage erwartet.

Grit Puchan, Ministerialdirektorin im Landwirtschaftsministerium, hat zusammen mit Harald Müller von der Mittelmühle in Adelberg die Weihnachtsbaum-Saison 2021 eröffnet. SWR SWR- Reporter Fabian Ziehe

Anders als etwa aktuell in Großbritannien wird es in Baden-Württemberg genügend Weihnachtsbäume geben, sagte eine Sprecherin des Verbands natürlicher Weihnachtsbäume. Denn die hierzulande meistverkaufte Sorte, die Nordmanntanne, wächst zu 90 Prozent in Deutschland. Viele Bäume verkaufen die Familienbetriebe auch direkt in der Nähe, also ohne große Transporte.

Gute Baumqualität aufgrund von genügend Regen im Sommer

Auch die Qualität der Weihnachtsbäume sei dieses Jahr gut, sagen die Züchter. Genügend Regen im Sommer und ein Frühling ohne Spätfrost haben die Bäume auf den Plantagen gut wachsen lassen. Auch die Preise bleiben den Angaben nach weitgehend stabil, viel teurer als im letzten Jahr sollen die Christbäume diesen Winter nicht werden.

Preise für Weihnachtsbäume bleiben stabil

Bei Nordmanntannen muss man, so die Branche, mit 21 bis 27 Euro für den Meter rechnen, bei Fichten mit 9 bis 12 Euro, je nachdem wie gut ein Baum gewachsen ist. Die Pflanzer erwarten, dass viele Menschen in Baden-Württemberg ihren Baum auch dieses Jahr eher früh kaufen. Die Nachfrage nach Weihnachtsbäumen ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Inzwischen werden in Deutschland knapp 30 Millionen Weihnachtsbäume pro Saison verkauft.