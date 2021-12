Mit einer Figur fing alles an: Ingenieur aus Steinheim baut seit vier Jahren Weihnachts-Krippe

Vier Jahre Arbeit werden jetzt das erste Mal unterm Christbaum stehen: Darauf freut sich Familie Bihl. Vater Andreas hat seine liebevoll selbst gebaute Weihnachts-Krippe fertig.

Eigentlich ist Andreas Bihl Maschinenbauer bei Bosch Rexroth in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg). In seiner Freizeit hat er sich aber die vergangenen vier Jahre hingebungsvoll dem Bau einer Weihnachts-Krippe gewidmet. "Das ist eigentlich schon seit jeher eine große Passion von mir. Ich arbeite sehr gerne mit Holz. Das ist auch ein schöner Gegensatz zu meinem Beruf, wo es ja mehr mit Hydraulik und mit Metall und Maschinenbau zu tun hat. Und das ist einfach was, was mir Spaß macht, weil es eine schöne Wärme hat. Weil man da unheimlich viel selbst auch mit relativ einfachen Mitteln machen kann." Wir haben die Bilder dazu: