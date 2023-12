Reiseverkehr zu Weihnachten: Viel Stau im Raum Stuttgart erwartet

Alle wollen "home for Christmas" - daher wird es voll auf den Straßen im Raum Stuttgart und in Baden-Württemberg. Und auch am Stuttgarter Flughafen herrscht mehr Betrieb als letztes Jahr.

Der ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobilclub) Württemberg warnt davor, dass es an den Tagen vor Weihnachten besonders voll auf den Straßen wird. Der Höhepunkt des Weihnachtsverkehrs treffe voraussichtlich den Freitag. Denn an diesem Tag seien immer die wöchentlichen Berufspendlerinnen und -pendlern und die Weihnachtsreisenden gemeinsam auf der Straße. Hinzu kommt der Beginn der Weihnachtsferien für die Schulen.

Wer nicht am Freitag schon fahre, tue das meist am Samstagvormittag. Dann ist die Stau-Gefahr ebenfalls hoch. "Wenn man an diesen Tagen nicht unbedingt mit dem Auto unterwegs sein muss, sollte man das vermeiden", empfielt Julian Häußler, der Sprecher des ADAC Württemberg.

Für den letzten Geschenkeeinkauf am Samstag vor Weihnachten empfielt der ADAC den ÖPNV statt das Auto zu nehmen. dpa Bildfunk Christoph Schmidt

"Zusätzlich könnten am Samstag die Straßen in den Innenstädten wie in Stuttgart voll werden, durch Besuche auf dem Weihnachtsmarkt oder um noch die letzten Weihnachtsgeschenke zu besorgen", sagt Holger Bach, Abteilungsleiter für Verkehr und Umwelt beim ADAC Württemberg. Daher empfehle sich hierfür nach Möglichkeit den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen, da ist den Städten dann die Parksituation begrenzt sei.

Baustellen und Autobahnen mit viel Stau-Gefahr

Zu den Strecken mit der größten Stau-Gefahr gehören unter anderem Straßen im Großraum Stuttgart, die A81 Stuttgart – Singen, die A8 zwischen Karlsruhe, Stuttgart und München und die A6 von Heilbronn nach Nürnberg.

Dabei bieten zusätzlich zum großen Verkehrsaufkommen große Baustellen Staupotential. Denn auf der A8 wird in beiden Richtungen zwischen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord die Autobahn ausgebaut und auf der A81 ist zwischen dem Engelbergtunnel und dem Dreieck Leonberg beidseitig ebenfalls weniger Platz wegen Baustellen. Und auch auf der A81 ab Heilbronn Richtung Würzburg bremst die Baustelle zwischen dem Kreuz Weinberg und Möckmühl (Kreis Heilbronn).

Flughafen Stuttgart empfiehlt für Winterreisen: früh da sein

Am Flughafen Stuttgart brechen in diesen Tagen deutlich mehr Menschen in den Weihnachtsurlaub auf als noch im letzten Jahr. Fast 20 Prozent mehr seien es in diesem Jahr, sagte Flughafensprecher Johannes Schumm dem SWR. Allein am Freitag vor Weihnachten starten und landen 119 Flüge am Stuttgarter Flughafen.

Viele würden Familien besuchen wollen oder würden in wärmere Gebiete aufbrechen. Da seien am Jahresende die Türkei und Spanien die meist gebuchten Ziele ab Stuttgart. Wegen der Reisewelle sollen Fluggäste mindestens zwei Stunden vor Abflug einchecken und durch die Sicherheitskontrollen gehen, rät Schumm. Das empfehle der Flughafen generell, gerade auch bei Flügen früh am Morgen.

Vom festlich erleuchteten Flughafen Stuttgart fliegen zu Weihnachten 2023 mehr Leute ab als letztes Jahr. Flughafen Stuttgart GmbH

Wenig Stau-Gefahr über Weihnachten

Über die Weihnachtsfeiertage sei fast in jedem Jahr weniger los auf den Straßen. So erwarte es der ADAC auch in diesem Jahr. Ab Mittwoch (27.) sei dann wieder mehr auf den Straßen los, wenn der Rückreiseverkehr startet und gleichzeitig für viele der Weg in den Winterurlaub.

Wer dafür in die Nachbarländer reisen möchte, um beispielsweise Skifahren zu gehen, der sollte vor allem das Staupotential auf diesen Strecken beachten, so der ADAC Württemberg:

In Richtung Österreich die Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn, sowie die Tiroler, Salzburger und Vorarlberger Bundesstraßen. In der Schweiz wird traditionell die Gotthard-Route zum Nadelör, und auf den Zufahrtsstraßen in die Skigebiete in Graubünden, im Berner Oberland und im Wallis ist Geduld gefragt. Auch für die Grenzübergänge sollte man mehr Zeit einrechnen. "Besonders staugefährdet sind Suben (A3 Linz – Passau), Walserberg (A8 Salzburg – München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein – Rosenheim)", teilte der ADAC mit.