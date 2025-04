per Mail teilen

Am Stuttgarter Hafen entsteht ein Produktionsstandort für grünen Wasserstoff. Über eine Pipeline sollen Abnehmer im Neckartal mit dem klimaneutralen Energieträger beliefert werden können.

Am Stuttgarter Hafen entsteht ein Produktionsstandort für grünen Wasserstoff. Der Bau wurde am Montagnachmittag offiziell gestartet. Gewonnen wird der Wasserstoff aus überschüssigem Strom aus Wind- und Solarenergie. Zudem soll eine riesige Pipeline gebaut werden.

Grüner Wasserstoff vom Hafen für die Industrie der Region

Laut der Stadtwerke Stuttgart wird der hochreine, grüne Wasserstoff vor allem für die Industrie erzeugt, insbesondere soll er der Fahrzeugentwicklung, als Kraftstoff für Brennstoffzellen-Busse, -Lastkraftwagen oder -Schiffe dienen.

Warum spricht man von "grünem" Wasserstoff? Man spricht vom "grünen" Wasserstoff, wenn dieser aus Wasser durch Eletrolyse hergestellt wird und der Strom für die Eletrolyse aus Erneuerbaren oder nachhaltigen Energien kommt. Außerdem gibt es noch "blauen" Wasserstoff, der durch die Spaltung von Erdgas gewonnen wird. Und von "grauem" Wasserstoff spricht man, wenn Erdgas unter Hitze in Wasserstoff und Kohlendioxid (CO2) umgewandelt wird. Allerdings wird das beim Prozess entstehende CO2 in die Atmosphäre abgegeben, was durch den Treibhauseffekt schlecht für das Klima ist. Grüner, also hochreiner Wasserstoff gilt als zukünftiger wichtigster Energieträger für eine klimafreundliche Herstellung von Stahl. Außerdem kann er Kraftstoffe entschwefeln und dient er als Trägergas bei der Herstellung von Siliziumschichten oder Kunststoff; er schützt Metalle, Glas und andere Werkstoffe vor Zerstörung durch Berührung mit Sauerstoff, wie die Stadtwerke erläutern. Und grüner Wasserstoff liefert Prozesswärme mit ziemlich hoher Temperatur (s. Umstellung des Heizkraftwerks Stuttgart-Münster). Auch in anderen Regionen Deutschlands wird deshalb derzeit mit Hochdruck daran gearbeitet, Produktionsstätten und eine Verteiler-Infrastruktur für grünen Wasserstoff zu schaffen.

Mit der Nutzung von grünem Wasserstoff werde nicht nur der Wirtschaftsstandort Stuttgart gestärkt und wettbewerbsfähig gemacht. Sondern er sei auch ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur Klimaneutralität, sagte Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU). Möglich sein soll zukünftig eine Produktion von rund 1.200 Tonnen grünem Wasserstoff pro Jahr. Das entspräche nach den Angaben der Stadtwerke vier Millionen Litern Diesel und bedeute eine jährliche Einsparung von 15.000 Tonnen Kohlendioxid (CO2).

Mit dem Projekt "realisieren wir einen weiteren wichtigen Baustein für eine effiziente CO2-freie Energieversorgung und zum Erreichen der Stuttgarter Klimaziele", so Peter Drausnigg, Technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Stuttgart.

Neue Pipeline führt am Neckartal entlang bis nach Esslingen

Um den Wasserstoff zu erzeugen, braucht es drei Elektrolyseure im Hub am Stuttgarter Hafen. Transportiert werde der Wasserstoff dann über Trailer oder über die ebenfalls neue, unterirdische Pipeline direkt zu den Abnehmern. Die Pipeline soll von Stuttgart-Ost über Stuttgart-Hedelfingen und den Hub bis zur Gemarkungsgrenze Esslingen verlaufen. Unter anderem werden daran Wasserstofftankstellen angeschlossen, so die Stadtwerke. Vor kurzem hatte schon Energie Baden-Württemberg (EnBW) ihr Heizkraftwerk in Stuttgart-Münster umgestellt, damit es zukünftig auch grünen Wasserstoff gewinnen kann.

Hintergrund: Bis 2035 will Stuttgart klimaneutral sein Die Stadt Stuttgart will bis zum Jahr 2035 (statt wie ursprünglich geplant bis 2050) klimaneutral sein. Das hatte der Gemeinderat im Sommer 2022 entschieden. Die Kosten dafür schätzt die Stadtverwaltung auf rund 11 Milliarden Euro bis dahin. Um Maßnahmen für einen "Klima-Fahrplan" zu identifizieren, zu planen und zu steuern, hatte sich die Stadt Hilfe von der Unternehmensberatung McKinsey geholt. Ein wesentlicher Teil zur Erlangung der Klimaschutzziele bis 2035 ist die Wärmeplanung , die jede Kommune in Deutschland bis Anfang 2024 vorlegen musste. Zudem hat Deutschland sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2038 aus der Kohleenergie auszusteigen. Die Stadt Stuttgart tut zusammen mit den Energieversorgern schon jetzt einiges dafür, dass der Ausstieg für die Region klappt: Die Kohleblöcke des EnBW-Heizkraftwerkes in Stuttgart-Münster beispielsweise werden schon viel früher stilllgelegt.

"Wir halten die Region wettbewerbsfähig. Das hat Vorzeigecharakter und ist ein bedeutender Schritt für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft in Baden-Württemberg", sagte Baden-Württembergs Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) laut einer Mitteilung. Der Vorsitzende des Verbands Region Stuttgart, Rainer Wieland, sieht in dem Projekt einen Schlüssel für Technologiewechsel und Fachkräfte-Gewinnung vor Ort. Nur wenn Wasserstoff verfügbar ist, könne es gelingen, ihn als echte Alternative zu etablieren, auch in der Bevölkerung.

Kosten: Rund 50 Millionen Euro

Das Investitionsvolumen des Projekts betrage rund 50 Millionen Euro. Davon werden den Angaben nach rund 16,6 Millionen Euro durch Fördermittel finanziert. Der Verband Region Stuttgart fördert das Hub und die Elektrolyseure mit rund zehn Millionen Euro. Der Bau der Pipeline wird durch die Europäische Union mit rund 4,9 Millionen Euro sowie durch das Land Baden-Württemberg mit rund 1,7 Millionen Euro unterstützt.

Am späten Montagnachmittag wurde der Wasserstoff-Hub am Hafen im Beisein von rund 150 geladenen Gästen, darunter auch Stuttgarts Oberbürgermeister Nopper und BW-Umweltministerin Thekla Walker, symbolisch mit einem ersten Spatenstich gestartet. Bauende und Betriebsstart soll im Dezember 2026 sein.