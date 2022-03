Wasserschaden: Stuttgarter Rathaus wieder erreichbar

Ein Wasserschaden hat in der Nacht zum Donnerstag vorübergehend die Telefonanlage im Stuttgarter Rathaus außer Betrieb gesetzt. Es waren größere Wassermengen in die Untergeschosse gelangt.

Mittlerweile sei die Stadt wieder telefonisch erreichbar, teilte Sven Matis, Sprecher der Stadt Stuttgart, mit. "Wir prüfen gerade, welche Schäden das Wasser an der Technik angerichtet hat - und was zu tun ist, um die Erreichbarkeiten abzusichern", schrieb er auf Twitter. Nicht betroffen von dem Schaden waren laut Feuerwehr Stuttgart die Notrufnummern "110" und "112".

Die Feuerwehr Stuttgart war mit rund 40 Einsatzkräften und Hochleistungspumpen im Rathaus im Einsatz. 7aktuell.de

Durch einen Rohrbruch in einem Seitenflügel des Rathauses waren in der Nacht zum Donnerstag größere Mengen Wasser in die Untergeschosse gelangt, teilte die Feuerwehr mit. Der Einsatz dauerte von halb eins in der Nacht bis in die Morgenstunden. Die Feuerwehr Stuttgart war mit Hochleistungspumpen und rund 40 Einsatzkräften vor Ort.