In Stuttgart-Zuffenhausen sind am frühen Donnerstagmorgen die Keller mehrerer Wohngebäude vollgelaufen. Grund dafür war ein Wasserrohrbruch im Wasserleitungsnetz.

Nach Angaben des Versorgers Netze BW war die in der Nacht auf Donnerstag gebrochene Wasserleitung 40 Zentimeter dick. Das Wasser strömte in mehrere Wohnhäuser in der Künzelsauer Straße und überflutete auch einen angrenzenden Spielplatz. Die Feuerwehr berichtete, dass in zwei Mehrfamilienhäusern die Keller und zwei Wohnungen im Untergeschoss bis zu 1,5 Meter unter Wasser standen. In einem dritten Mehrfamilienhaus wurde die Kellerwohnung durch eine etwas zwei Zentimeter hohe Wasserdecke beschädigt.

Haus bleibt vorerst ohne Strom und Wasser

Laut Feuerwehr habe während des Einsatzes ein Stromverteilerkasten in einem Keller zu rauchen angefangen. Nachdem die Netze BW den Strom abgeschaltet hätten, habe ein Brand aber verhindert werden können. Die betroffenen Bewohner mussten das Haus sofort verlassen. Bevor sich nicht ein Elektriker den Schaden angesehen habe, könne der Strom in dem Haus auch nicht mehr angeschaltet werden.

Keller mit Pumpen geleert

Acht Mehrfamilienhäuser in der Schrozberger Straße und der Hofäckerstraße waren laut Netze BW am Donnerstagvormittag noch ohne Wasser. Im Tagesverlauf seien diese aber mit einer provisorischen Leitung wieder an die Wasserversorgung angeschlossen worden.